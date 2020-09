Nach zwei Corona-Fällen: Mainz 05 bereitet sich wieder aufs Spiel gegen Havelse vor 

Die Vorfreude kann jetzt wieder täglich steigen: Der 1. FSV Mainz 05 darf am Dienstag in den Trainingsbetrieb zurückkehren, hat dafür am Vormittag die Erlaubnis vom zuständigen Gesundheitsamt bekommen. Nach zwei Corona-Fällen im Kader des Bundesligisten hatte das für das Samstag geplante Testspiel gegen Eintracht Frankfurt abgesagt werden müssen.

Der Partie der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den TSV Havelse am Freitag steht somit erst einmal nichts mehr im Weg. Die beiden betroffenen Mitglieder des Kaders befinden sich seit Vorliegen des positiven Tests in häuslicher Quarantäne, der Rest des Teams wurde in zwei weiteren Testreihen auf COVID-19-Infektionen untersucht - sämtliche Ergebnisse waren negativ. Eine 14-tägige Quarantäne, die wohl eine Verschiebung des Pokalspiels zur Folge gehabt hätte, droht nicht mehr.