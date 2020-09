Hertha, BVB, HSV: In diesen Pokal-Partien ist das Überraschungs-Potenzial am größten

Anzeige

Einmal im Jahr bietet sich für unterklassige Vereine die Gelegenheit, das Scheinwerferlicht von den Großen der Fußballbühne auf sich selbst zu drehen – in der an diesem Freitag beginnenden ersten Runde des DFB-Pokals. Auch wenn die vermeintlichen Außenseiter diesmal wegen der Coronavirus-Pandemie in vielen Fällen keine lautstarke Kulisse, sondern oft nur ein paar hundert Fans hinter sich haben werden, gibt es Partien mit Überraschungspotenzial. Der SPORTBUZZER nimmt einige von ihnen unter die Lupe.

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC (Freitag, 20.45 Uhr): Zweitliga-Aufsteiger gegen selbsternannten „Big City Club“ – die Gegensätze könnten kaum größer sein. Doch das millionenschwere Investment von Lars Windhorst kann die Hertha auch nicht vor personellen Hiobsbotschaften bewahren. Eine solche nahm Trainer Bruno Labbadia in dieser Woche mit dem Ausfall von Stürmer Krzysztof Piatek entgegen, der nach seiner Rückkehr vom polnischen Nationalteam in Quarantäne geschickt wurde. Eine Sorge weniger also für die Eintracht? Fakt ist jedenfalls, dass Pokal-Überraschungen in Braunschweig durchaus keine Rarität sind. Beispiel: In der Saison 2015/2016 stieß der Klub ins Achtelfinale vor, wo gegen den VfB Stuttgart erst in der Verlängerung Endstation war.

FC Oberneuland – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr): „Oberneuland verpflichtet Ibrahimovic“ – diese Schlagzeile wurde in dieser Woche Realität. Weil Schwedens Superstar Zlatan aber eine Vertragsverlängerung beim AC Mailand vorzog, musste sich der Bremer Regionalligist mit dessen Namensvetter Haris (22) begnügen, der aus Finnlands dritter Liga zu den Hanseaten stieß und wie sein prominentes Pendant im Sturm spielt. 2008/2009 warf der FCO den damaligen Zweitligisten TuS Koblenz mit 6:5 im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Ob es mit Ibrahimovic auch gegen den Champions-League-Teilnehmer Gladbach klappt?

RSV Meinerzhagen – SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15.30 Uhr): Bayern, BVB oder Schalke? Der Oberligist aus dem Sauerland hätte sich für sein Debüt im DFB-Pokal vielleicht einen größeren Namen gewünscht als den Zweitligisten aus Franken. So allerdings steigen in dem ersten Pflichtspiel, das der Klub aufgrund des Corona-bedingten Heimrechttauschs außerhalb Nordrhein-Westfalens bestreitet, die Chancen auf ein Weiterkommen. An Euphorie mangelt es in Meinerzhagen ohnehin nicht: Seit der frühere Bundesliga-Profi Nuri Sahin (in diesem Sommer von Werder Bremen zum türkischen Erstligisten Antalyaspor gewechselt), der in dem 20.000-Einwohner-Städtchen aufgewachsen ist, im Frühjahr 2015 beim RSV einstieg, marschierte der Klub von der Bezirks- in die Oberliga.

Dynamo Dresden – Hamburger SV (Montag, 18.30 Uhr): Spätestens seit der HSV in diesem Sommer die Bundesliga-Rückkehr zum zweiten Mal verpasst hat, haben die Hamburger ihre Ansprüche heruntergeschraubt. Gelingt es Dynamo trotz des Abstiegs in die 3. Liga, genügend Aufbruchstimmung zu erzeugen, könnte der einstige Bundesliga-„Dino“ in Sachsen ins Stolpern geraten. Der HSV indes kennt sich mit Pokal-Blamagen in der ersten Runde aus. Beispiele aus der jüngeren Geschichte: 2012 war der damalige Drittligist Karlsruher SC eine Nummer zu groß (2:4), 2015 nach Verlängerung Regionalligist FC Carl Zeiss Jena (2:3) und 2017 Drittligist VfL Osnabrück (1:3).