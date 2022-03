Union Berlin will am Dienstag (20.45 Uhr Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen den FC St. Pauli im DFB-Pokal einen weiteren Schritt Richtung Finale in der eigenen Stadt machen. Den Lokalrivalen Hertha BSC räumten die Köpenicker dafür bereits eine Runde zuvor aus dem Weg (3:2). St. Pauli allerdings sorgte im Achtelfinale mit dem sensationellen 2:1-Sieg über Borussia Dortmund für Aufsehen. Union wird den Klub aus der 2. Bundesliga also gewiss nicht unterschätzen.

"Es ist ein Viertelfinale. Um am Schluss im Finale zu stehen, musst du das Viertelfinale überstehen und dann das Halbfinale. Die Aufgabe ist schwer genug. Da gilt es, den Fokus hinzubekommen", sagte Union-Trainer Urs Fischer bei der Pressekonferenz am Montag. Sein Gegenüber Timo Schultz glaubt derweil an eine "reelle Chance" und sagte: "Das ist für uns eine Riesenmöglichkeit, da muss ich als Trainer kein Feuer extra entfachen. Ein Auswärtssieg bei Union hätte für jeden von uns einen hohen Stellenwert.“