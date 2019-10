Auf Rang 16 in der 2. Bundesliga abgestürzt, geht beim VfL der Existenzkampf im ,,Unterhaus" vor. Dennoch: VfL Bochum gegen FC Bayern München - dieses Duell gab es im DFB-Pokal bereits sechs Mal und es birgt im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion immer einen besonderen Zauber. Die letzten beiden Auflagen gingen allerdings mehr oder weniger klar an den haushohen Favoriten aus München. 3:0 im Viertelfinale 2015/2016 und 2:1 im Achtelfinale 2011/2012. Einen Paukenschlag landeten die Bochumer im Halbfinale 1968, als sie sich mit 2:0 durchsetzten und das Finale gegen den 1. FC Köln erreichten.

Die Bayern gehen als amtierender Pokalsieger in diese Partie, konnten sich aber mit dem 2:1-Arbeitssieg gegen Bundesliga-Neuling 1. FC Union Berlin weder die Tabellenspitze zurückholen noch für Ruhe im Umfeld sorgen. Trainer Niko Kovac (48) muss nach wie vor in der Abwehr umstellen. Für Javi Martinez kommt ein Einsatz in Bochum wohl noch zu früh. Leon Goretzka, der 2012/2013 seine ersten Karriere-Schritte beim VfB Bochum machte, wird in der Bayern-Startelf erwartet. ,,Ich habe mich einfach nur gefreut. In erster Linie für meine Familie und Freunde. Das Telefon hat einen halben Tag nicht aufgehört, zu klingeln", sagt Leon Goretzka im SPORT1-Interview über die Auslosung dieser Partie, ,,es wird eine coole Geschichte, für mich ist das ein ganz spezielles Spiel. Seit meinem Wechsel habe ich darauf gehofft, dass das zustande kommt. Jetzt ist es endlich soweit."