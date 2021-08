Pokal-Ausschluss des VfL Wolfsburg: So erklärt DFB-Richter Stephan Oberholz das Urteil

Preußen Münster steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Zwar hat der VfL Wolfsburg das Erstrundenspiel gegen den Regionalligisten aus Nordrhein-Westfalen mit 3:1 nach Verlängerung für sich entschieden. Dem neuen VfL-Trainer Mark van Bommel unterlief aber ein Wechselfehler. Der Niederländer hatte mit Admir Mehmedi in der Verlängerung einen sechsten frischen Spieler gebracht – ein Regelbruch, der am Montag vor dem DFB-Sportgericht zur Disqualifikation führte. "Für die Ein- und Auswechslungen sind die Vereine selbst verantwortlich", erklärte Stephan Oberholz, der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, in der Urteilsbegründung.

