Die Partie VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig am Mittwoch (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist fast schone in Evergreen in der jüngeren DFB-Pokal-Geschichte.

Diese Begegnung gibt es seit 2011 bereits zum vierten Mal und es begann mit einer Sensation. Die DFB-Pokal-Premiere von RB Leipzig, damals noch in der Regionalliga Nord, endete mit einem 3:2 gegen die Wölfe mit Superstars wie Mario Mandzukic oder Hasan Salihamidzic und Trainerlegende Felix Magath. Im Achtelfinale 2015 drehten die Wölfe den Spieß um und siegten mit 2:0 in der Red Bull Arena. Am Ende gewannen die Wolfsburger das Pokalfinale in Berlin mit 3:1 gegen Borussia Dortmund. Das Achtelfinale war auch im letzten Jahr die Runde, in der diese beiden Teams aufeinander trafen. Leipzig siegte mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse, 1:0 und erreichte das Finale gegen den FC Bayern.

Die Wolfsburger holten in der Bundesliga zuletzt ein 1:1 bei RB Leipzig. Trainer Oliver Glasner will die Serie von 13 ungeschlagenen Pflichtspielen weiter ausbauen. ,,Wir haben jetzt ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Es geht darum, den Kampf und diese Intensität anzunehmen und eine Runde weiterzukommen. Das ist unsere Aufgabe und das werden wir auch schaffen", sagte der Österreicher vor dem Spiel. Dieses Vorhaben muss der VfL ohne Joshua Guilavogui umsetzen, der seine Rotsperre aus dem Erstrundenspiel beim Halleschen FC absitzen muss.

Die Leipziger konnten keines der letzten Liga-Spiele gewinnen, sind aber in den Pokal-Wettbewerben gut in der Spur. Vor Wochenfrist wahrten die Roten Bullen in der Champions-League-Gruppenphase mit dem 2:1 gegen Zenit St. Petersburg alle Chancen aufs Weiterkommen. Trainer Julian Nagelsmann (32) hat nach dem 1:2 beim SC Freiburg, einem empfindlichen Tiefschlag im Spitzenkampf, ein ,,Haltungsthema" aufgemacht. Der Coach erklärte dies so: ,,„Wenn der Gegner 19 Kontakte macht vor einem Tor, ohne wirklich Druck zu spüren, ist das für mich ein Haltungsthema." Von einer Krisensitzung mit RBL-Manager Markus Krösche nach der Niederlage in Freiburg will Nageslmann nichts wissen: ,,Es geht nicht um Krisensitzung, sondern darum, die Punkte anzusprechen, die wir verbessern müssen."

Wie sehe ich das Spiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig am Mittwoch ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 4 (Einzelspiel) und HD. Reporter im Einzelspiel ist Oliver Seidler, in der Konferenz ist Hansi Küpper zu hören.

Wird VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig ist am Mittwochabend im Anschluss an die Live-Übertragung Borussia Dortmund gegen Gladbach in der ARD zu sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Pokalspiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Live-Ticker zum Spiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.30 Uhr.

