Das Beste kommt zum Schluss! Das Borussen-Duell, BVB gegen Gladbach am Mittwoch (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) schließt die zweite Runde im DFB-Pokal. Und die Konstellation ist ähnlich brisant wie im Bundesliga-Duell am vorvergangenen Samstag, das der BVB mit 1:0 durch ein Tor von Marco Reus gewann.

,,Wir müssen unbedingt gewinnen", hatte BVB-Trainer Lucien Favre (61) schon vor dem Liga-Duell gegen seinen Ex-Arbeitgeber Gladbach die Losung ausgegeben, die auch am Mittwoch zu gelten scheint. Ein früher Knock-out im Pokal gegen den rheinischen Namensvetter könnte die Position des Schweizers, der nach dem 0:0 gegen Schalke 04 sowohl von der taktischen als auch von der menschlichen Seite her kritisiert wurde, weiter schwächen. ,,Lucien Favre erreicht die Mannschaft nicht mehr", glaubt Weltmeister Lothar Matthäus (58), noch einer der harmlosesten Vorwürfe gegen den Monsieur. Favre muss in diesem für ihn und für die westfälische Borussia erneut auf Stürmer Paco Alcácer verzichten. Mario Götze, der gegen Schalke die ,,falsche Neun" gab, ist trotz Handverletzung wohl einsatzbereit.

Die Statistik spricht für die Schwarzgelben, die vor zehn Tagen in der Liga einen knappen, hart umkämpften, zugleich aber auch verdienten 1:0-Heimsieg gegen Gladbach einfuhren. Auch das Heimrecht spricht für den BVB. Zwar wurde die letzte Pokal-Partie im Signal Iduna Park gegen Werder Bremen im Februar 2019 im Elfmeterschießen verloren, zuvor gab es aber acht Heimsiege in Serie in diesem Wettbewerb.

„Wir haben den Heimvorteil. Den sollten wir nutzen. Denn wir können es hinterher nicht reparieren“, sagt Sportdirektor Michael Zorc. „Wir respektieren jeden Gegner, aber wir haben keine Angst vor keinem Gegner“, betont Cheftrainer Lucien Favre und fügt mit Blick auf das Spiel hinzu: „Wir müssen sehr clever sein. Gladbach hat momentan einen guten Lauf und presst sehr gut.“ Bei den Gladbachern trübt die personelle Situation, die auch der Dreifach-Belastung mit Bundesliga, Pokal und Europa League geschuldet ist, die Vorfreude auf das zweite Borussen-Duell innerhalb von acht Tagen. ,,Am Mittwochabend werden uns elf Spieler verletzungsbedingt fehlen. Das ist natürlich eine Situation, aus der wir schnell wieder herauskommen wollen. Es gibt bei der Art der Verletzungen aber keine klaren Muster", sagte Gladbach-Coach Marco Rose am Dienstag in der Pressekonferenz zur Partie, ,,die Belastung der Spieler ist aktuell sehr hoch: Wir haben viele Spiele im Drei-Tages-Rhythmus, dazu haben die Nationalspieler auch in der Länderspielpause keine Regeneration. Da uns von Beginn an Spieler gefehlt haben, mussten die anderen meist durchspielen."

Wie sehe ich das Spiel BVB gegen Gladbach live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen Gladbach am Mittwoch ab 20.45 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 3 (Einzelspiel) und HD. Reporter im Einzelspiel ist - wie zuletzt auch in der Bundesliga - Wolff Fuss. Kai Dittmann übernimmt die Konferenz-Einblendungen.

Wird BVB gegen Gladbach live im Free-TV übertragen?

Ja! Die ARD zeigt Borussia Dortmund gegen Gladbach am Mittwoch ebenfalls live. Die Übertragung aus Dortmund beginnt um 20.15 Uhr, Reporter ist Tom Bartels.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja, diese Möglichkeit gibt es! Die ARD bietet auf ihrer Homepage und in der Mediathek einen kostenlosen Livestream zum Pokalspiel Borussia Dortmund gegen Gladbach an.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Live-Ticker zum Spiel BVB gegen Gladbach an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.30 Uhr.

