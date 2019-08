DFB-Pokal kompakt: VfB Stuttgart müht sich, Hannover scheitert am Karlsruher SC

Hallescher FC - VfL Wolfsburg 3:3 nach 90 Minuten (zum Liveticker)

Der Bundesligist tat sich schwer beim Drittligisten, lag zunächst sogar mit 0:1 nach einem Treffer von Felix Drinkuth (43.) zurück. Wout Weghorst konnte allerdings nur eine Minute später und noch vor der Halbzeit den Ausgleich besorgen, Joao Victor hatte vorbereitet. In der 49. Minute brachte dann Yannick Gerhardt den Bundesligisten mit seinem schwachen rechten Fuß mit 2:1 in Führung, doch diesmal konnte der Hallescher FC ausgleichen; Sebastian Mai traf (57.). Den Siegtreffer für den VfL besorgte dann der Brasilianer William (70.). Kapitän Josuha Guilavogui sah kurz vor Schluss Gelb-Rot (89.). Dann schoss Mathias Fetsch den HFC in die Verlängerung (90.+2).