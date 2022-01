Es geht um Millionen: Welcher Pokal-Gegner wäre für 96 das goldene Los?

Mark Diemers nahm sich gestern den Ball. Elf Meter, kurzer Anlauf, Trippelschritte, flach und hart unten links, keine Chance für Ron-Robert Zieler. Diemers qualifizierte sich schon einmal für ein mögliches Elfmeterschießen im DFB-Pokalviertelfinale am 1. oder 2. März. Bis der Gegner feststeht, fährt der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther am Sonntag (19.15 Uhr in der Sportschau) Slalom mit den Nerven der 96-Fans. Er zieht die Kugeln.

23. Mai 1992: Die Anzeigentafel im Berliner Olympiastadion bringt es Weiß auf Blau: Hannover 96 ist Pokalsieger. Vorausgegangen war ein spannendes Finale gegen Borussia Mönchengladbach - in dem ein 96-Spieler zum Helden wurde. ©

Im Mai 1992 schaffte Hannover 96 Einmaliges: Als Zweitligist gewannen die Niedersachsen das Pokalfinale in Berlin gegen den hohen Favoriten Borussia Mönchengladbach. Hier die besten Fotos:

RB Leipzig: „In Leipzig muss nicht sein“, findet Trainer Christoph Dabrowski. Warum nicht? Leipzig ist natürlich Topfavorit für den Titel, verlor das vergangene Finale 1:4 gegen Dortmund und vor drei Jahren in Berlin gegen die Bayern (0:3). Die Stars von Trainer Domenico Tedesco schwanken aber in den Leistungen. Das Programm der Leipziger ist mörderisch mit sechs Spielen in 18 Tagen vom 17. Februar bis zum 5. März. Das Pokalspiel ist das fünfte Spiel. Wenn da nicht die Gedanken woanders sind? 96-Siegchance: 20 Prozent.

SC Freiburg: Bloß kein Auswärtsspiel beim Streich-Ensemble. 96 hätte den weitesten Weg. Beim aktuellen Bundesliga-Fünften ist immer Spektakel: 4:1 gegen Hoffenheim im Pokal, 1:5 gegen Dortmund in der Meisterschaft. Gladbach können sie auch: 6:0 in der Bundesliga. Nur einer würde gern gegen gegen Freiburg spielen: Sebastian Kerk. „Unangenehmer Gegner“, weiß er. „Aber es wäre für mich etwas Besonderes, weil ich dort großgeworden bin.“ Kerk war neun Jahre in Freiburg. 96-Siegchance: 5 Prozent.