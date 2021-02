Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost: Borussen-Gipfel in Gladbach - Duell der Überraschungsteams

Von den acht noch im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften konnten fünf den DFB-Pokal bereits gewinnen. Werder streckte die Trophäe sechsmal in die Höhe, der BVB viermal, Gladbach dreimal, Wolfsburg und Essen jeweils einmal. Leipzig, Kiel und Regensburg können derweil auf den ersten Cup-Triumph in der Vereinsgeschichte hoffen. Eine Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Rekord-Pokalsieger FC Bayern (20 Titel) und Bayer Leverkusen wird es in diesem Jahr nach dem Ausscheiden der beiden Teams nicht geben.

Ausgetragen wird das Viertelfinale am 2. und 3. März, die Halbfinals finden dann am 1. und 2. Mai statt. Am 13. Mai steigt in Berlin das Endspiel. Das Olympiastadion ist dann bereits zum 43. Mal Schauplatz des Finales.