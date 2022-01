DFB-Pokal-Viertelfinale: BVB-Bezwinger St. Pauli trifft auf Union – Nur ein Bundesliga-Duell

Schweres Los für Pokal-Überraschungsteam FC St. Pauli: Der Zweitligist muss im DFB-Pokal-Viertelfinale beim Bundesliga-Vierten Union Berlin antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD. Bundesligist RB Leipzig muss bei Zweitligist und Gladbach-Bezwinger Hannover 96 ran. In einem reinen Zweitliga-Duell empfängt der Hamburger SV den Karlsruher SC. Im einzigen Spiel zweier Bundesligisten reist der SC Freiburg zum VfL Bochum.

Die Viertelfinal-Partien finden am 1. und 2. März statt. Die genaue Terminierung, welches Team wann spielt, wird der DFB voraussichtlich am Montag bekannt geben. Dann wird auch klar sein, welche zwei Spiele live im Free-TV in der ARD zu sehen sein werden. Wer alle vier Duelle live sehen will, benötigt ein Abonnement des Pay-TV-Senders Sky, der alle Spiele ab der ersten Pokal-Runde live überträgt. Nach dem Viertelfinale geht es im Pokal zügig weiter: Die beiden Halbfinals stehen am 19. und 20. April an. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 21. Mai angesetzt.