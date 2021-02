DFB-Pokal: Die Auslosung für das Viertelfinale live im TV und Online-Stream sehen

Für die meisten verbliebenen Teams ist es die wohl größte Chance auf einen Titel in dieser Saison: Nur noch acht Mannschaften kämpfen nach dem Achtelfinale um den DFB-Pokal. Drei Spiele trennt die Klubs nur vom Triumph im deutschen Cup-Wettbewerb. Und am Sonntag blicken alle Teams gebannt auf die Auslosung: Ab 18.30 Uhr (live im SPORTBUZZER-Ticker) werden in der Sportschau die Viertelfinal-Paarungen ausgelost.

Anzeige