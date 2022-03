Wie es ist, mit dem SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals zu stehen, weiß Trainer Christian Streich aus eigener Erfahrung. In der Saison 2012/13 erreichte er mit dem SC diesen Meilenstein, schied dann aber beim VfB Stuttgart aus. In den vergangenen Jahren war hingegen meistens in der zweiten Runde schon Schluss. Streich hat deshalb vor dem Viertelfinale am Mittwoch beim VfL Bochum (20.45 Uhr, Sky und ARD) die Hoffnung, dass in dieser Saison vielleicht sogar der ganz große Coup möglich sein könnte.

