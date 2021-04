DFB-Pokal im Liveticker: Jahn Regensburg empfängt Werder Bremen zum Nachholspiel im Viertelfinale

Es ist das absolute Saison-Highlight für die Oberpfälzer: Am Mittwochabend (18.30 Uhr, Sky und Sport1) empfängt Jahn Regensburg den SV Werder Bremen zum Nachholspiel im Viertelfinale des DFB-Pokals . Wegen mehrerer positiver Corona-Tests bei den Gastgebern konnte die eigentlich für den 2. März angesetzte Partie kurzfristig nicht stattfinden. Über einen Monat später ist es nun aber doch so weit.

Schon das Erreichen der Runde der letzten acht war für die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic der größte Erfolg in ihrer Pokal-Geschichte. Nun nimmt der Zweitligist sogar Kurs auf das Halbfinale. Allerdings ist Bundesligist Werder am Mittwoch klarer Favorit. "Wir haben die Erwartung an uns, dieser Rolle gerecht zu werden", sagte Trainer Florian Kohfeldt. Allerdings müssen die Hanseaten kurzfristig auf Stürmer Niklas Füllkrug verzichten, der mit einem gebrochenen Zeh ausfällt.