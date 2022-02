Termine im DFB-Pokal fix: Drei Viertelfinal-Spiele mit Bundesliga-Beteiligung live im Free-TV

Bereits am Dienstag (01.03., 20.45 Uhr) trifft Bundesligist Union Berlin auf den FC St. Pauli, der mit einem 2:1-Sieg im Achtelfinale über Borussia Dortmund für eine faustdicke Überraschung gesorgt hatte. Ob den Kiezkickern in Köpenick der nächste Pokal-Coup gelingt, können die Anhänger in der ARD-Sportschau live verfolgen. Im Ersten läuft zudem das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg, die sich am Mittwoch (02.03., 20.45 Uhr) im letzten Viertelfinal-Spiel gegenüberstehen.