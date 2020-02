DFB-Pokal-Viertelfinale terminiert: Schalke gegen Bayern zur Prime-Time im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Viertelfinal-Partien im DFB-Pokal terminiert. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, findet die Partie zwischen Underdog 1. FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf am Dienstag den 3. März um 18:30 Uhr statt und wird als einzige Partie nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Das Top-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München wird ebenfalls am 3. März um 20:45 Uhr stattfinden. Die ARD-Sportschau überträgt die Partie aus Gelsenkirchen.

Am Mittwoch den 4. März findet zunächst um 18:30 Uhr die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin statt, die Free-TV-Übertragungsrechte dafür hat sich Privatsender Sport1 gesichert. Am späteren Abend um 20:45 Uhr ist Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Diesen Bundesliga-Klassiker überträgt wiederum die Sportschau in der ARD. Alle vier Spiele werden zudem auch vom Privatsender Sky gezeigt.

