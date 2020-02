DFB-Pokal: Werder Bremen gegen BVB live im TV und Online-Stream sehen

Der BVB kann die Krise von Werder Bremen weiter verschärfen. Nach der sportlichen Talfahrt in den Vorwochen geht Werder als klarer Underdog in das Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). "Wir haben wenig zu verlieren in diesem Spiel", sagte Kohfeldt demonstrativ zuversichtlich. Er gehe davon aus, dass "ganz Deutschland" einen souveränen Sieg des BVB erwarte. Eine Überraschung ist jedoch nicht ausgeschlossen - erst im Vorjahr gelang den Hanseaten eine solche gegen den Favoriten.

In der abgelaufenen Spielzeit setzten sich die Bremer in einem packenden Pokal-Fight im Elfmeterschießen gegen den BVB durch (7:5) und zogen damit in die Runde der letzten Acht ein. Eine Erfahrung, die Trainer Kohfeldt dazu veranlasst, das Spiel nicht abzuschenken. "Der Pokal gibt immer die Möglichkeit gerade für Mannschaften, die in anderen Wettbewerben nicht so gut dastehen, besondere Highlights zu setzten", sagte der 37-Jährige und hofft trotz der prekären Lage in der Bundesliga auf einen guten Auftritt seiner Schützlinge. "Wir wissen, wie dramatisch die Situation ist in der Bundesliga, aber das spielt morgen keine Rolle", so der Bremer Übungsleiter. Zuletzt hatten die Grün-Weißen durch das 1:2 gegen den FC Augsburg einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen und stecken als 16. im Tabellenkeller fest.

Beim BVB stehen unterdessen die Festspiele von Winter-Neuzugang Erling Haaland im Mittelpunkt. Mit sieben Toren in seinen ersten drei Partien für die Schwarz-Gelben hat der junge Norweger einen erheblichen Anteil am sportlichen Erfolg der Borussia im neuen Fußballjahr. Überhaupt zeigt sich der aktuelle Tabellendritte der Bundesliga derzeit in absoluter Gala-Form. In den drei Partien der Rückserie erzielten die Dortmunder insgesamt 15 Treffer. Zu einem Erfolg im Achtelfinale gibt es demnach nur kaum eine zufriedenstellende Alternative. Angesichts der aktuellen Form ist eine Pleite jedoch nicht realistisch.

Wie sehe ich das Spiel Werder Bremen gegen den BVB live im TV?

Die ARD überträgt das Spiel Werder Bremen gegen den BVB am Dienstag live im Free-TV. Als Moderator führt Alexander Bommes durch die Sendung. Zum Anpfiff wird Reporter Gerd Gottlob zugeschaltet. Als Experte ist Thomas Broich im Einsatz. Die TV-Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund am Dienstag live. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 4 und HD. Reporter ist Kai Dittmann. Die TV-Übertragung beginnt um 20.30 Uhr.

Kann ich Werder Bremen gegen den BVB im Livestream verfolgen?

Ja. Das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Werder Bremen und dem BVB wird von der ARD auch als Livestream angeboten. Abrufbar ist dieser unter sportschau.de. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Werder Bremen gegen den BVB zudem über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Der Livestream auf sportschau.de ist kostenlos. Ansonsten bietet das Internet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das DFB-Pokal-Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Bremen-Spiel gegen den BVB im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Werder Bremen und dem BVB an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.30 Uhr.