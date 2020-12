Nach Einzug ins Pokal-Achtelfinale: Werder-Trainer Florian Kohfeldt zu Scherzen aufgelegt

Zum Abschluss machte Florian Kohfeldt noch einen Witz. Man werde das Trikot von Niklas Moisander jetzt neu beflocken und ihm die Nummer zehn geben, sagte der Trainer von Werder Bremen nach dem lockeren 3:0 (2:0)-Sieg im DFB-Pokal bei Hannover 96. Danach lobte er noch einmal seine Mannschaft, wünschte allen frohe Weihnachten - und das wohl anstrengendste und aufreibendste Fußball-Jahr in der langen Geschichte dieses Traditionsklubs ging am Mittwoch einen Tag vor Heiligabend zu Ende. Anzeige

Zur Erklärung sei gesagt: Werders Kapitän Moisander ist ein 35 Jahre alter Finne, der den Großteil seines Sportlerlebens bislang im und um den eigenen Strafraum herum verbracht hat, in Hannover aber den zweiten Bremer Treffer durch Joshua Sargent mit einem technisch anspruchsvollen Sololauf über das halbe Spielfeld vorbereitete.

Das Entscheidende ist aber: Noch vor einem Jahr um diese Zeit war bei Werder niemandem zum Scherzen zu Mute. Da überwinterte der viermalige deutsche Meister und sechsmalige Pokalsieger nach vier Niederlagen in Serie auf einem Abstiegsplatz der Bundesliga. Wenn also jemand Kohfeldt gleich zu Beginn des Jahres 2020 oder selbst noch vor wenigen Wochen gesagt hätte: Du feierst Weihnachten als Erstligist mit acht Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und als einer der letzten 16 Vereine im DFB-Pokal - er hätte es sofort unterschrieben.

Kurz genießen, dann weiter Dies und eine reife, abgeklärte Leistung in Hannover erklärten die gute Laune des 38-Jährigen am späten Mittwochabend. Die Tore von Theodor Gebre Selassie (30.), dem Amerikaner Sargent (32.) und Jean-Manuel Mbom (60.) waren der versöhnliche Abschluss eines Jahres, das den Bremern mit dem Beinahe-Abstieg und den Millionen-Einbußen der Coronakrise alles abverlangt hat und zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht noch immer alles abverlangt. "Unser Ziel vor dem Mainz-Spiel war: Beide Spiele zu gewinnen. Das haben wir geschafft. Jetzt können wir diese beiden Siege ein paar Tage genießen und dann geht es auch schon weiter", sagte Gebre Selassie.

Dem neuen Jahr kann man bei Werder nun zumindest sportlich recht gelassen entgegensehen. Denn die vergangenen Wochen haben gezeigt: Für höhere Ansprüche reicht es nicht. Aber dafür, eine ausreichende Anzahl an Mannschaften in der Bundesliga hinter sich zu lassen, wahrscheinlich schon. Gegen Gegner auf Augenhöhe punkteten die Bremer in dieser Saison verlässlich. Einen ambitionierten Zweitligisten wie Hannover beherrschten sie sogar klar.