Rashica und Klaassen schießen Bremen gegen Schalke ins Halbfinale - Nordderby gegen HSV möglich

Durch Traumtore von Milot Rashica und Davy Klassen hat Werder Bremen das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Bundesliga-Sechste setzte sich beim abstiegsgefährdeten FC Schalke 04 mit 2:0 (0:0) durch. Nach einer zerfahrenen ersten Halbzeit sorgte Rashica per traumhaften Schuss vom Strafraumrand für die Werder-Führung (65.). Der Holländer Davy Klaassen legte schließlich zum 2:0 (72.) gegen die Mannschaft von Interimstrainer Huub Stevens nach. Kurz vor Schluss sah Bremen-Spieler Nuri Sahin die Gelb-Rote Karte (90.). "Kann man geben. Jetzt müssen wir ins Finale", sagte der in der nächsten Runde gesperrte Spieler.

"Klar ist man enttäuscht, wenn man im Pokal ausscheidet. Ich glaube, dass wir auf keinen Fall schlechter waren", sagte Schalke-Stürmer Guido Burgstaller, der in der zweiten Halbzeit den Pfosten traf und damit die Führung verpasste. "Ich glaube, wir haben heutige einige gute Sachen gesehen. Wir müssen unsere Chancen einfach besser nutzen", so der Österreicher. Werder-Torschütze Klaassen war dagegen gar nicht zufrieden: "Heute war es schwierig und nicht gut", so der Sommer-Neuzugang von Werder, der sich aber über seinen Treffer freute: "Es war ein guter Angriff. Es war ein befreiendes Tor."

Nordderby im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Werder und HSV möglich

Im DFB-Pokal-Halbfinale, das am Sonntag (18 Uhr, ARD) von Nationalspielerin Lena Goeßling ausgelost wird, könnte es damit zum Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV kommen. Der Zweitligist setzte sich am Dienstag beim SC Paderborn mit 2:0 durch. "Über Hamburg fahr'n wir nach Berlin", sagen die Werder-Fans bereits. Durch den Abstieg des Bundesliga-Dinos kommt es in der Bundesliga in dieser Spielzeit zu keinem Duell der beiden Nordklubs.