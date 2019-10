Wiedersehen im DFB-Pokal: Diese Spieler und Trainer treffen auf ihren Ex-Klub

Für Leon Goretzka ist es sogar eine Premiere. Der 24-Jährige muss mit dem FC Bayern am Dienstag (20 Uhr, Sport1 und Sky) beim VfL Bochum ran. Von 2001 bis 2013 lief Goretzka im Jugend- und Profitrikot des Ruhrpottvereins auf, ehe er zunächst zum FC Schalke 04 und dann im Sommer 2018 nach München wechselte. Der gebürtige Bochumer macht keinen Hehl daraus, dass es „ein ganz besonderer Moment“ wird, im Ruhrstadion zu spielen.

Wiedersehen macht Freude – doch für mindestens 90 Minuten ruht die alte Liebe. In der 2. Runde des DFB-Pokals treffen zahlreiche Profis auf ihre Ex-Klubs.

Noch nie zuvor traf Goretzka in einer Partie auf Bochum. Das Ablösespiel im Zuge seines Wechsels zwischen dem VfL und Schalke hatte er verletzt verpasst. „Wenn das jetzt noch mal passiert wäre, wäre das doppelt bitter gewesen“, sagt er. Gerade rechtzeitig ist Goretzka nach einer Oberschenkel-OP wieder fit. Beim 2:1-Sieg der Bayern gegen Union Berlin am Samstag wechselte ihn Coach Niko Kovac in der Nachspielzeit ein. Gegen Bochum winkt ihm ein Startelfeinsatz.

Ebenso wie Goretzka trifft auch Martin Harnik mit dem HSV am Dienstag (18.30 Uhr, Sky) auf seinen Ex-Klub – den VfB Stuttgart. Das jüngste Duell zwischen den beiden Teams stieg am Samstag, die Norddeutschen setzten sich in der 2. Liga eindrucksvoll mit 6:2 gegen den Bundesliga-Absteiger durch. Der Ex-Stuttgarter Harnik steuerte im Duell der beiden Aufstiegsfavoriten einen Treffer zum Sieg bei.