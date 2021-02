DFB-Pokal kompakt: Wolfsburg schaltet Schalke dank William-Mithilfe aus - Leipzig fertigt Bochum ab

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 1:0 (1:0)

Dank der Mithilfe des an den Gegner ausgeliehenen William hat der VfL Wolfsburg gegen den Bundesliga-Rivalen FC Schalke 04 das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner setzte sich im Achtelfinale am Mittwochabend mit 1:0 (1:0) durch. Den goldenen Treffer der "Wölfe" zum Einzug in die Runde der letzten Acht erzielte Wout Weghorst (40. Minute) im Nachschuss eines Elfmeters - diesen hatte Flügelspieler William verursacht.

