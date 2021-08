DFB-Pokal: So viele Zuschauer lassen die Vereine bei der ersten Runde ins Stadion

Nach 17 Monaten Corona-Realität ist mit dem Beginn der Saison 2021/22 ein Ende des Zuschauerausschlusses in den Stadien absehbar. Bei der ersten Runde des DFB-Pokals werden zahlreiche Vereine ihre Spielstätten für das Publikum öffnen. Zum Glück: Nicht zuletzt sind es schließlich die Fans, die die unterklassigen Vereine in den ersten Pokalrunden zu Sensationen gegen die vermeintlichen Favoriten peitschen. Die jeweilige Auslastung der Arenen hängt in diesem Jahr von den örtlichen Inzidenzwerten ab und wird in enger Abstimmung der Klubs mit den Gesundheitsämtern und Behörden getroffen. Anzeige

Die Auslastungen der Stadien reichen bei der ersten Pokalrunde von 745 Zuschauern in Norderstedt bis zu vermeintlichen 20.000 Zuschauern auf dem Betzenberg von Kaiserslautern. Allerdings liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt im südlichen Rheinland-Pfalz aktuell bei knapp 48. Sollte der Wert auch am Freitag bei über 35 liegen, dürfen am kommenden Montag im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach "nur" 5.000 Fans ins Stadion.

Verlegt auf den 25.08., 20.15 Uhr Bremer SV – Bayern München Das Jahrhundertspiel des Bremer SV gegen den deutschen Rekordmeister wurde wegen Corona-Fällen beim Nordklub auf den 25.08. verlegt. 14.000 Zuschauer hätte der Fünftligist am Freitagabend im Weserstadion von Werder Bremen erwartet. Freitag 06.08.2021, 20:45 Uhr Dynamo Dresden – SC Paderborn 07 Dynamo Dresden plant mit einer 50-prozentigen Auslastung des Rudolf-Harbig-Stadions. Das entspricht rund 16.000 Zuschauern. 260 Tickets sind für Gästefans bestimmt. TSV 1860 München – SV Darmstadt 98 1860 plant mit 4.158 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße. Das sind 27 Prozent der Gesamtkapazität. 309 Gästefans darf Darmstadt 98 mitbringen.

Samstag 07.08.2021, 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 – Holstein Kiel Der SC Weiche Flensburg 08 erlaubt für das Spiel am Samstag gegen Holstein Kiel bis zu 1.700 Zuschauer im Manfred-Werner-Stadion. Alle müssen geimpft, tagesaktuell getestet und/oder genesen sein. Zudem muss während des gesamten Spiels ein Mund-und-Nasenschutz getragen werden. 1. FC Lok Leipzig – Bayer 04 Leverkusen 6.800 Zuschauer dürfen das Pokalspiel gegen den Bundesligisten aus Leverkusen am Samstag im Leipziger Bruno Plache Stadion verfolgen. 1.000 Tickets sind für Gästefans vorgesehen.

SV Sandhausen – RB Leipzig Der Zweitligist aus Sandhausen lässt gegen den Finalisten der abgelaufenen Saison 7.500 Zuschauer ins Hardtwaldtstadion. Die Leipziger dürfen 375 Fans mitbringen. SpVgg Bayreuth – Arminia Bielefeld Auch die SpVgg Bayreuth lässt nur ins Stadion, wer getestet, geimpft oder genesen ist. Im Austausch mit der Stadt Bayreuth sowie dem Gesundheitsamt geht der Klub von 5.000 möglichen Zuschauern aus. Ob es eine Erlaubnis für Gästefans gibt, ist unklar. Greifswalder FC – FC Augsburg Nach Vorlage des Hygienekonzepts mit Maskenpflicht hat der Greifswalder FC die Freigabe für 4.990 Zuschauer bekommen. Insgesamt hat das Volksstadion Greifswald Kapazitäten für 8.000 Zuschauer. VfL Osnabrück – Werder Bremen 4.800 Zuschauer erwartet der VfL Osnabrück am Samstag im heimischen Stadion an der Bremer Brücke. Das entspricht einer Auslastung von 30 Prozent. 400 Fans dürfen aus Bremen anreisen. Eintracht Norderstedt – Hannover 96 Das Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt fasst normalerweise 5.041 Zuschauer, zum Pokalspiel gegen Hannover 96 sind 745 zugelassen. Der Verein vermeldete, dass die Tickets innerhalb von fünf Minuten ausverkauft waren. Gästefans sind nicht zugelassen. Wuppertaler SV – VfL Bochum Das städtische Gesundheitsamt hat das Hygienekonzept des Wuppertaler SV genehmigt. Bis zu 4.900 Zuschauer dürfen demnach am Sonntag ins Stadion am Zoo. Alle müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Berliner FC Dynamo – VfB Stuttgart Beim BFC Dynamo sind bislang 2000 Fans zugelassen, der Verein hofft aber noch auf insgesamt 3800 Zuschauer. Ein dementsprechender Antrag könnte genehmigt werden. Insgesamt fasst das Stadion im Sportforum 12.400 Plätze.

Samstag 07.08.2021, 18:30 Uhr SSV Ulm 1846 – 1. FC Nürnberg 9.220 Zuschauer dürfen ins Ulmer Donaustadion, um das Spiel gegen den Zweitligisten aus Nürnberg vor Ort zu verfolgen. Zutritt ins Stadion erhält nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist und eine Maske trägt. Sogar ein Impfzentrum hat der SSV am Stadion eingerichtet. Wer sich impfen lässt, erhält einen Gutschein für ein Regionalliga-Heimspiel der Ulmer. SV Babelsberg 03 – SpVgg Greuther Fürth Knapp 11.000 Zuschauer passen ins Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion. Beim Pokalspiel gegen Greuther Fürth dürfen 3.030 Fans vor Ort dabei sein. Laut Verein findet das Corona-Modellprojekt in enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt Potsdam, dem Ernst von Bergmann Klinikum und der Johanniter Unfall-Hilfe statt. Auch hier müssen Zuschauer einen Nachweis erbringen, dass sie geimpft, negativ getestet oder genesen sind. 1. FC Magdeburg – FC St. Pauli In die Magdeburger MDCC-Arena dürfen zum Pokalspiel am Samstag 15.000 Zuschauer ins Stadion. Das entspricht einer Auslastung von 50 Prozent. 1.500 Tickets werden an Fans der Gäste aus St. Pauli vergeben.

Samstag 07.08.2021, 20:45 Uhr SV Wehen Wiesbaden – Borussia Dortmund 4.882 Zuschauer verfolgen am Samstag die Partie gegen den amtierenden Pokalsieger Borussia Dortmund in der Wiesbadener Brita-Arena. Die Auslastung beträgt 39 Prozent. Aus Dortmund dürfen 1.000 Fans der Schwarz-Gelben zum Pokalspiel reisen.

Sonntag 08.08.2021, 15:30 Uhr SV Meppen – Hertha BSC Der SV Meppen lässt zum Pokalspiel gegen Bundesligist Hertha BSC 6.000 Zuschauer in die Hänsch-Arena. Das entspricht einer Auslastung von 43 Prozent. 600 Gästefans dürfen aus Berlin anreisen. SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05 Vor 2.600 Zuschauern darf der Regionalligist aus Elversberg am Sonntag in der Ursapharm-Arena gegen den Bundesligisten Mainz 05 spielen. Insgesamt hat das Stadion 10.000 Plätze. FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Köln Die Heimstätte des FC Carl Zeiss Jena, das Ernst-Abbe-Sportfeld, hat rund 10.000 Plätze, 2.728 davon werden für das Erstrundenspiel gegen den 1. FC Köln vergeben. 360 Fans dürfen von Köln nach Jena reisen. FC Villingen – FC Schalke 04 4.992 Zuschauer sind zum Spiel des FC Villingen gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zugelassen. Zunächst war eine Auslastung von 60 Prozent geplant, kurz vor dem Start des Ticketverkaufs trat eine neue Coronaverordnung in Kraft, die die Auslastung auf 50 Prozent begrenzte. SV Waldhof Mannheim – Eintracht Frankfurt Waldhof Mannheim lässt zum Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt 12.000 Zuschauer ins heimische Carl-Benz-Stadion. Die Auslastung liegt damit bei 47 Prozent. Noch ist nicht bekannt

TuS RW Koblenz – SSV Jahn Regensburg Im Koblenzer Stadion Oberwerth sind bis zu 5.000 Zuschauer zugelassen. Die Kapazität des Stadions liegt bei 9.500 Zuschauern. Am Stadioneingang müssen diese nachweisen können, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Zudem dürfen 500 Gästefans aus Regensburg anreisen. Steigt die Inzidenz auf einen Wert über 35, werden lediglich 500 Zuschauer ins Stadion gelassen. Türkgücü München – 1. FC Union Berlin Türkgücü München trägt sein Pokalspiel gegen Union Berlin im Stadion an der Grünwalder Straße aus. 3.577 Zuschauer sind für die Partie zugelassen, das entspricht einer Auslastung von 24 Prozent. 1.600 Tickets sind für Gästefans reserviert. VfL Oldenburg – Fortuna Düsseldorf Der VfL Oldenburg trägt das Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf nicht im eigenen, sondern im Stadion des Stadtrivalen VfB Oldenburg aus. Das Marschwegstadion hat insgesamt Platz für 15.000 Zuschauer. Alle müssen entweder getestet (max. 24 Stunden), genesen oder geimpft (vollständige Impfung mindestens zwei Wochen vor dem Spiel) sein. Alle Blöcke (Steh- und Sitzplatzbereiche) werden zu 60 Prozent der zugelassenen Kapazität ausgelastet. In den Sitzplatzbereichen sitzen maximal zehn Personen direkt nebeneinander. SC Preußen Münster – VfL Wolfsburg Insgesamt werden im Preußenstadion am Sonntag knapp 7.000 Zuschauer erwartet. Die Zahl ist laut Vereinsangaben bewusst etwas unter der maximal möglichen Kapazität (7800 Zuschauer, 50-Prozent-Auslastung) gewählt, damit auf den Stehplatz-Rängen alle Plätze mit dem entsprechenden Mindestabstand versehen und markiert werden können.

Sonntag 08.08.2021, 18:30 Uhr Eintracht Braunschweig – Hamburger SV 7.800 Zuschauer dürfen am Sonntagabend das traditionsreiche Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem HSV vor Ort verfolgen. 33 Prozent des Eintracht-Stadions sind damit beansprucht. Auswärtsfans werden keine zugelassen. Würzburger Kickers – SC Freiburg 4.300 Zuschauer lassen die Würzburger Kickers ins heimische Stadion am Dallenberg. Das entspricht 35 Prozent der Kapazität der Spielstätte. 450 Tickets sind für Fans des SC Freiburg reserviert. FC Hansa Rostock – 1. FC Heidenheim Im Ostseestadion wird ebenfalls jenen Zuschauern Einlass gewährt, die getestet, genesen oder seit dem 25.07. vollständig geimpft sind. Dafür hat der Klub sogar eigene Testzentren für seine Fans eingerichtet. Auch Gästefans aus Heidenheim dürfen anreisen. Insgesamt dürfen am Sonntag 15.000 Zuschauer in das 29.000 Personen fassende Ostseestadion.

Montag 09.08.2021, 18:30 Uhr FC Ingolstadt 04 – Erzgebirge Aue In den Audi-Sportpark von Ingolstadt dürfen am Montag 3.400 Zuschauer. 250 Fans des Zweitligisten aus Aue dürfen nach Ingolstadt reisen. Viktoria Köln – 1899 Hoffenheim Am Montag dürfen 5.000 Zuschauer das Pokalspiel zwischen Viktoria Köln und 1899 Hoffenheim im Sportpark Höhenberg verfolgen. Damit wird die Hälfte des Stadions gefüllt. 1.000 Fans darf der Bundesliga-Klub mit nach Köln bringen. Sportfreunde Lotte – Karlsruher SC Im Stadion am Lotter Kreuz darf am Montag nach Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt in jedem Block jeder zweite Sitzplatz besetzt sein. Das bedeutet, dass rund 5.000 Zuschauer das Spiel im Stadion erleben dürfen.