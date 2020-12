Zwischen Elferkrimi und Hammerlos: Die letzten Gegner von Hannover 96 in der zweiten DFB-Pokalrunde

Die zweite DFB-Pokalrunde: In keiner anderen Pokalrunde ist Hannover 96 in der jüngeren Pokalhistorie ausgeschieden. Nach der zumeist relativ einfachen Aufgabe in der ersten Pokalrunde, kann in der zweiten Runde für gewöhnlich zum ersten Mal ein ebenbürtiger Gegner auf dem Gegnerlos stehen. Manchmal hat es die Losfee damit allerdings etwas genau genommen: Jeweils zweimal ging es gegen den FC Bayern München und Schalke 04. Die Roten verloren jedes Mal. Anders sah es hingegen 2006 gegen Dortmund aus. Gegen die damals finanziell angezählte Borussia erzielte Vahid Hashemian das entscheidende 1:0.. Anzeige

Spannend werden kann es in der zweiten Runde bei den Hannoveranern allemal: Vier Mal kam es bei den Roten seit dem Pokalsieg 1992 erst in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen zur Entscheidung. Besonders die Elfmeterentscheidungen gegen die beiden traditionellen Ostclubs Dynamo Dresden und Energie Cottbus in den Jahren 2012 und 2004 waren an Spannung kaum zu überbieten. Die letzten 24 Zweitrunden-DFB-Pokalgegner von Hannover findet ihr in unserer Galerie.

Die Zweitrunden-Spiele von Hannover 96 im DFB-Pokal seit dem Pokalsieg von 1992: 2020: Hannover 96 - Werder Bremen: Gegen Füllkrug und Bittencourt: Ein bisschen Nordderby-Atmosphäre kurz vor Weihnachten. Am 23.12.2020 empfängt Hannover 96 den SV Werder Bremen. Bereits im September trafen die beiden Teams im Testspiel aufeinander. ©

Beim Blick auf die ausgelosten Spiele ist eins besonders auffällig: Bereits vier Mal ging es in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in der zweiten Runde gegen denselben Gegner. Das jüngste Beispiel ist das doppelte Aufeinandertreffen gegen den VFL Wolfsburg in den Jahren 2017 und 2018, welches 0:2 und 0:1 ausging und somit beide Male mit dem Pokalaus endete. Genau zehn Jahre zuvor kam es 2007 und 2008 gegen den FC Schalke 04 zur selben Konstellation: Auch dort verabschiedete man sich beide Male mit einer 0:2 Niederlage aus dem Pokalwettbewerb.

Etwas besser sahen dagegen die Resultate der beiden restlichen Doppelbegegnungen in den neunziger Jahren aus: Gegen 1860 München gewannen die Roten zumindest 1997 mit 2:1, während der Münchener Traditionsverein 1996 mit 4:2 gewann. Gegen den VFL Bochum spielte und siegte man jeweils 1992 und 1991. Vor allem der 3:2 Auswärtssieg sollte einigen Fans besonders in Erinnerung sein. Er ebnete den Weg zum einzigen DFB-Pokal-Titel in der Historie von Hannover 96.