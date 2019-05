DFB-Pokal-Finale gegen FC Bayern: Trifft Leipzig-Star Timo Werner auf seinen neuen Klub?

Seit Monaten zieht sich sich der mögliche Transfer des schnellen Offensivmanns. Die Fakten sind klar: Der Vertrag des ehemaligen Stuttgarters endet am 30. Juni 2020 . RB will unbedingt mit seinem Offensiv-Star verlängern , die Werner-Seite zögert. Doch nach Aussage von RB-Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick sei noch kein Angebot für Werner eingetrudelt. " Er müsste sich erstmal mit einem Verein einigen. Das ist nach meinem Kenntnisstand nicht passiert ", erklärte der 60-Jährige kürzlich im Sport1-Doppelpass. Werner habe über seinen Berater jedoch andeuten lassen, dass er nicht verlängern will, bekräftigte Rangnick noch einmal.

Mintzlaff: "Wir würden gerne verlängern"

Ohnehin sei die Zukunft des Stürmers trotz aller Meldungen noch ungeklärt, betonte der 43-Jährige im Rahmen der zweiten SPORT BUZZER Network Night : "Für uns ist es ein bisschen mühsam, weil wir uns seit Monaten in dieser Causa wiederholen und auch nichts Neues zu vermelden haben. Ich habe diese Woche noch mit Ralf Rangnick über Timo Werner gesprochen. Wir haben gesagt: Wenn mal jemand wüsste, dass wir gar nichts Neues haben und all das, was wir sagen auch gar nicht mehr ist, als wir wissen. Nämlich, dass Timo noch ein Jahr Vertrag hat, dass wir gern mit ihm verlängern würden, dass die Tendenz eher ist, nicht mit ihm zu verlängern ."

Werner mit starkem Saison-Endspurt

So oder so: Der FC Bayern müsste bei einem Werner-Transfer tief in die Tasche greifen. Das Portal transfermarkt.de taxiert den Wert des 24-fachen deutschen Nationalspielers auf 65 Millionen Euro. Dazu spielte Werner im Liga-Endspurt stark auf und erzielte in seinen letzten acht Spielen in der Saison fünf Treffer und bereitete zudem fünf Tore direkt vor. Insgesamt kommt der 23-Jährige auf 93 Einsätze in der deutschen Eliteliga, in denen er 50 Treffer erzielen konnte.