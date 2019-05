Rekordmeister gegen Rote Bullen, die Dritte! Die Partie RB Leipzig gegen FC Bayern München am Samstag (20 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) im DFB-Pokalfinale 2019 in Berlin ist bereits das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Bundesliga-Spitzenklubs. Mit klaren Vorteilen für die Bayern.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum letzten Punktspiel RB Leipzig gegen FC Bayern RB Leipzig - FC Bayern München (0:0) ©

Anzeige

Die Leipziger konnten seit ihrem Bundesliga-Aufstieg von 2016 nur ein einziges Spiel gegen die Münchner gewinnen - und das war im März 2018 in der Bundesliga (2:1). In der abgelaufenen Liga-Saison gelang den Roten Bullen gegen den Rekordmeister und -pokalsieger kein einziges Tor. 0:0 in Leipzig und 0:1 in der Allianz Arena. Damit läuteten die Münchner übrigens im Dezember 2018 ihre erfolgreiche Meister-Aufholjagd gegen den BVB ein. ,,Wenn die Bayern in Berlin ihre Ballsicherheit und ihre gute Raumaufteilung durchbringen, haben sie einen Vorteil", schreibt Mainz-Trainer und Kicker-Kolumnist Sandro Schwarz (40) in einem Beitrag von Donnerstag, ,,wenn RB Leipzig wiederum viele Umschaltmomente herstellen kann, dann sind sie brandgefährlich. Beide Mannschaften können abseits ihrer Grundidee in Phasen eines Spiels auch andere Mittel nutzen, um erfolgreich zu sein. RB hat Lösungen im Ballbesitz, genauso hat Bayern Umschaltmomente in seinem Spiel."

In der Bundesliga-Abschlusstabelle trennten zwölf Punkte die beiden Kontrahenten, im DFB-Pokal sind es logischerweise Welten. RBL hat im zehnten Jahr seines Bestehens erstmals das Finale erreicht, für den FC Bayern ist es am Samstag das 23. Finale. 18-mal verließen die Münchner dabei die jeweilige Arena, seit 1985 ist es durchgehend das Berliner Olympiastadion, am Ende als Sieger, zuletzt 2016. Damals gab es in Berlin einen Elfmeterkrimi gegen Borussia Dortmund. Im vergangenen Jahr mussten die Bayern eine bittere und völlig unerwartete 1:3-Niederlage im Finale gegen Eintracht Frankfurt hinnehmen. Im DFB-Pokal trafen sich beide Klubs nur einmal, am 25. Oktober 2017. Die Bayern gewannen in der Red Bull Arena mit 5:4 nach Elfmeterschießen. ,,Ein Pokalsieg wäre die Krönung einer jetzt schon außergewöhnlichen Saison", sagt RBL-Coach und Sportdirektor Ralf Rangnick im Kicker-Sportmagazin (Donnerstag), ,,gerade gegen uns als Emporkömmling werden die Bayern versuchen, die Machtverhältnisse wiederherzustellen." Das gelang ihnen in der Bundesliga erst im Schlussspurt gegen Borussia Dortmund. ,,In Leizig ist eine gute Struktur entstanden", so Bayern-Trainer Niko Kovac (47) vor dem Spiel, ,,der dortige Erfolg ist klar mit dem Namen Ralf Rangnick verbunden." Der Schwabe, der Leipzig in Berlin gegen die Bayern nun zum vorerst letzten Mal betreuen wird, weiß, wie sich Pokalsieg anfühlt. 2011 holte er mit dem FC Schalke 04 mit einem furiosen 5:0 gegen den Zweitligisten MSV Duisburg den ,,Pott". Berlin liegt den Leipzigern nicht nur wegen der geographischen Nähe. In der Bundesliga konnten die Roten Bullen alle Auftritte gewinnen - drei Siege gab es, bei 13:3 Tore. Unvergessen: Das 4:1 gegen den Hauptstadtklub am 6. Mai 2017, mit dem der Aufsteiger die Champions-League-Teilnahme klar machte.

DURCHKLICKEN: Bisherige Auftritte von RB Leipzig im DFB-Pokal 29.07.2011: Regionalligist RB Leipzig gibt sein Debüt im DFB-Pokal. Und was für eins! Zu Gast ist Bundesligist VfL Wolfsburg. Der haushohe Favorit fährt geschlagen nach Hause. 3:2 gewinnen die Leipziger. Held des Abends ist Daniel Frahn, der alle drei Tore erzielt. ©

Bei den Bayern wird Leon Goretzka nach einer Zerrung aus dem Frankfurt-Spiel (5:1) fehlen, Manuel Neuers Einsatz ließ Niko Kovac bis zum Schluss offen. Nicht in der Startelf in seinem wohl letzten Spiel für die Münchner: Weltmeister Jérome Boateng. Auch das Duo ,,Robbery", Arjen Robben und Franck Ribéry, wird bei seinem definitiv letzten Auftritt im Bayern-Dress von der Bank kommen. Der Niederländer und der Franzose prägten in mehr als einem Jahrzehnt FC Bayern auch die Pokalfinals. Ribéry rannte 2008 nach dem 2:1 (n. V.) gegen den BVB mit dem Pokal davon, Robben entschied 2014 das Finale gegen Borussia Dortmund mit dem 1:0 in der Verlängerung. Auf Leipziger Seite finden sich mit Peter Gulacsi, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, und Kevin Kampl nur vier Spieler, die schon einmal ein nationales Pokalfinale gewinnen konnten. Bei den Bayern hat allein Weltmeister Thomas Müller (29) seit 2010 vier Mal den ,,Pott" hochgehalten.,,Es ist irgendwie anders, wenn man weiß, dass die Bundesliga beendet ist und 16 Mannschaften schon Urlaub haben", bekennt RBL-Torhüter Gulacsi in einem Kicker-Interview (Donnerstag), ,,und Urlaub haben wir noch nicht. Es treffe die beiden besten Mannschaften der Rückrunde aufeinander. Bayern ist nicht umsonst Meister geworden, sie waren in der Rückrunde die beste und stabilste Mannschaft. Aber wir waren dicht dahinter, das zeigt unsere Entwicklung. Kleinigkeiten werden den Ausschlag geben, zum Beispiel eine gelungene Einzelaktion." Die könnte Timo Werner liefern, dem auf dem Weg nach Berlin in drei Pokalspielen drei Tore gelangen. Bester Torschütze bei den Münchnern ist mit fünf Treffern in vier Spielen natürlich Bundesliga-Torkönig Robert Lewandowski (30).

​50 RB-Leipzig-Spieler und was aus ihnen geworden ist Joshua Kimmich, Ante Rebic und Daniel Frahn spielten für RB Leipzig. Der SPORTBUZZER zeigt 50 ehemalige RB-Profis und was aus ihnen wurde. ©

Wie sehe ich das DFB-Pokalfinale RB Leipzig gegen FC Bayern München live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt RB Leipzig gegen FC Bayern München am Samstag ab 19 Uhr live. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 und HD. Reporter ist Kai Dittmann.

Wird die Partie RB Leipzig gegen FC Bayern München live im Free-TV übertragen?

Ja! Die ARD zeigt das Pokalfinale RB Leipzig gen FC Bayern am Samstag ebenfalls live. Die Übertragung im Ersten beginnt im Anschluss an den ,,Finaltag der Amateure", die Endspiele in den Länderpokal-Wettbewerben, um 19.03 Uhr. Reporter in Berlin ist Gerd Gottlob.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja! Die ARD zeigt das Pokalfinale RB Leipzig gegen FC Bayern München live im kostenlosen Stream auf ihrer Homepage und bei sportschau.de.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Pokalfinale RB Leipzig gegen FC Bayern München an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 19.45 Uhr.

ANZEIGE: 50% aufs Set für deine Mannschaftsfahrt! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.