Pokalspiel gegen Freiburg fraglich: Positive Corona-Tests bei Waldhof Mannheim - Team in Quarantäne

Was diese Maßnahme für das für diesen Sonntag (18.30 Uhr) geplante Pokalspiel gegen Freiburg bedeutet, blieb zunächst offen. Dazu sei der SV Waldhof neben dem Gesundheitsamt derzeit auch mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Abstimmung. Über die weiteren Schritte solle noch informiert werden.

Einen Tag vor dem DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg sind beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim zwei positive Befunde nach Corona-Tests aufgetreten. Die Befunde seien innerhalb der Testgruppe festgestellt worden, teilte der Klub am Samstagnachmittag mit. Das Gesundheitsamt Mannheim ordnete für die gesamte Mannschaft, das Trainerteam und einige Mitarbeiter bis auf Weiteres eine häusliche Quarantäne an, wie es weiter hieß.

Bei einer Testreihe am vergangenen Dienstag waren alle Personen der Testgruppe noch negativ getestet worden. Alle Personen seien symptomfrei. Freiburgs Trainer Christian Streich hatte ursprünglich ein intensives Duell mit dem Drittligisten erwartet. "Natürlich erwarten wir ein sehr umkämpftes Spiel in Mannheim, wo Waldhof alles in die Waagschale werfen wird, um gegen uns gut auszusehen“, sagte der 55-Jährige.