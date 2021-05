Ex-DFB-Präsident Keller spricht sich für Frau als Nachfolgerin aus: "Ganz klar Ja"

Der am Montag zurückgetretene DFB-Präsident Fritz Keller begrüßt ein Positionspapier von neun bekannten Frauen für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Profifußball. "Wir müssen gemeinsam unsere Systeme reformieren und vor allem dabei auf diese Frauen hören, die aus so reicher Erfahrung und mit großer Leidenschaft für die richtigen Veränderungen kämpfen", sagte der 64 Jahre alte Keller am Donnerstag der Bild. "Deshalb stimme ich dem Plan dieser Frauen nicht nur zu, sondern möchte ihn auch aktiv unterstützen."

