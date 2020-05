DFB-Präsident Fritz Keller exklusiv über den Bundesliga-Neustart: "Wir erleben Spiele ohne Seele"

An diesem Wochenende kehrt ein kleines Stück von dem zurück, was wir für selbstverständlich hielten: im Fernsehen läuft wieder Fußball. Und doch ist diesmal alles anders. Und es wird zunächst anders bleiben. Denn so sehr ich allen Beteiligten, die an der Produktion dieser „Wohnzimmerspiele“ arbeiten, wünsche, dass sie gesund bleiben, so sehr bin ich davon überzeugt, dass der Fußball aus dieser Krise lernen muss.