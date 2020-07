DFB-Präsident Keller: Jedes Jahr FC Bayern als Meister "wird gähnend langweilig" - "Mehr Transparenz"

Die vermeintliche Langeweile in der Bundesliga durch die erdrückende Dominanz des FC Bayern München ist nach Meinung von DFB-Präsident Fritz Keller offenbar ein Problem. „Für den Fußball ist es sicherlich nicht förderlich, wenn wir immer denselben Meister und immer denselben Pokalsieger haben“, sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bunds dem SWR. Es brauche „mehr Transparenz“ und ein Nachhaltigkeitskonzept, das weit über ein Financial Fairplay hinausgehe. „Das schadet übrigens auch Bayern, wenn sie jedes Jahr deutscher Meister und deutscher Pokalsieger werden. Das wird gähnend langweilig, und das will kein Mensch im Fußball.“ Der FC Bayern hatte zuletzt den achten Meistertitel in Serie gefeiert.

DFB-Chef Keller hofft wieder auf volle Stadien

Die Coronakrise habe gezeigt, dass es Vereine gebe, die keine Rücklagen hätten. Unter anderem ist der ohnehin angeschlagene FC Schalke 04 durch die Auswirkungen der Pandemie unter zusätzlichen finanziellen Druck geraten. Es brauche ein Nachhaltigkeitskonzept, das „ökonomisch, ökologisch und sozial verträglich“ sei, sagte Keller in dem am Samstag ausgestrahlten Interview. Auch eine Gehaltsobergrenze müsse geprüft werden, diese solle aber nicht starr fixiert sein. „Es muss abhängig gemacht werden vom Eigenkapital“, sagte Keller. „Wenn du mehr erwirtschaftest, wenn du mehr sparst, kannst du mehr ausgeben. Aber du kannst nur so viel ausgeben, wie du einnimmst.“

Das sind die Vorgänger von DFB-Präsident Fritz Keller Fritz Keller (links) ist der designierte DFB-Präsident: Theo Zwanziger (zweiter von links), Wolfgang Niersbach (dritter von links) und Egidius Braun (rechts) gehören zu seinen Vorgängern. ©