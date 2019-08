Findungskommission legt Wunschkandidaten fest: Freiburg-Boss Fritz Keller soll DFB-Präsident werden

Die Findungskommission des Deutschen Fußball-Bundes hat sich auf ihren Wunschkandidaten für das Amt des DFB-Präsidenten festgelegt. Fritz Keller soll Nachfolger des im April zurückgetretenen Reinhard Grindel werden. Der derzeitige Boss des SC Freiburg soll sich am 21. August in Berlin zunächst der Konferenz der Regional- und Landesverbände sowie der Generalversammlung der DFL vorstellen. Nach der anschließenden Nominierung wird er sich noch am selben Tag den Fragen der Öffentlichkeit stellen. Dies gab der DFB am Donnerstag bekannt. Die Wahl des künftigen Präsidenten findet im Rahmen des DFB-Bundestages am 27. September 2019 in Frankfurt am Main statt.

