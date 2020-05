DFB-Präsident Fritz Keller: "Kopfschütteln" über Kalou-Video - "Jetzt ist jeder in der Pflicht"

Manuel Neuer appelliert an Bundesliga-Profis in Corona-Krise: "Kommt auf uns an" - DFL-Konzept ist "bestmögliches"

Mit einem Facebook-Video hatte der 34 Jahre alte Kalou am Montag nicht nur ungewöhnliche Einblicke in die Trainingsabläufe bei Hertha BSC gegeben, sondern auch deutliche Verstöße gegen die strengen Hygienevorschriften für die Bundesligisten in der Coronavirus-Krise dokumentiert. Kalou wurde noch am gleichen Tag suspendiert, am Dienstag entschuldigte sich der Stürmer. Keller zum Fall Kalou: "Ich bin zuversichtlich, dass spätestens jetzt jeder verstanden hat, worum es geht", sagte der DFB-Präsident. "Wer ernsthaft an der Ausübung seines Berufs interessiert ist, hält sich an die Vorschriften."