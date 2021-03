DFB-Präsident Fritz Keller kritisiert Corona-Pläne: "Mutigere Öffnungsschritte“ gewünscht

DFB-Präsident Fritz Keller hat den Beschluss von Bund und Ländern für erste Lockerungen im deutschen Sport als ersten Schritt bewertet. "Leider ist das Fußballspielen immer noch nur stark eingeschränkt möglich. Ich hätte mir mutigere Öffnungsschritte gewünscht, da beim Fußball nachweislich nur sehr kurze Kontaktzeiten auftreten und gemäß wissenschaftlicher Untersuchungen ein äußerst geringes Infektionsrisiko besteht", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bunds am Donnerstag in einer Mitteilung. Keller mahnte nun "klare, umsetzbare Regelungen" an.

