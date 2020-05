DFB-Präsident Fritz Keller über den Neustart der 3. Liga, Kritik an Vereinen und finanzielle Sorgen

Nach langem hin und her gibt es nun Gewissheit: Am 30. Mai startet die 3. Liga wieder mit den Spielen. Dies ist eine Entscheidung des DFB-Bundestags am Montag. 222 der 250 Delegierten stimmten für eine Fortsetzung der Spielzeit. Das entsprach einer Zustimmung von 94,87 Prozent. 16 Delegierte enthielten sich. "Wir haben ein eindeutiges Ergebnis gehabt", freute sich DFB-Präsident Fritz Keller. Der Antrag auf Abbruch der Verbände aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kam dadurch nicht zur Abstimmung. Keller hofft nun, dass alle 20 Klubs "gemeinsam an einem Stang" ziehen, wie er auf einer Pressekonferenz sagte.