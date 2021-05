Rücktritt offiziell: Fritz Keller nicht mehr DFB-Präsident

Der Rücktritt von Fritz Keller als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist offiziell. Der 64-Jährige setzte seinen bereits vor knapp einer Woche gefassten Entschluss am Montag in die Tat um und räumt seinen Posten nach nur 20-monatiger Amtszeit mit sofortiger Wirkung. Auslöser für seinen Rückzug ist eine verbale Entgleisung gegenüber DFB-Vizepräsident Rainer Koch, den er auf einer Präsidiumssitzung im vergangenen Monat mit dem früheren Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hatte .

"Wie angekündigt, stelle ich mein Amt als Präsident für einen tiefgreifenden und notwendigen Neuanfang im Sinne des Deutschen Fußball-Bundes zur Verfügung. Ich übernehme damit persönlich Verantwortung für meine Entgleisung in der Präsidiumssitzung vom 23. April 2021, die trauriger Tiefpunkt der desolaten Führungssituation des DFB bleiben soll", sagte Keller in einer offiziellen Erklärung: "Mein Fehlverhalten erfolgte in einem für den DFB beschämenden Umfeld, mein Rücktritt wird die Probleme innerhalb des DFB und des Fußballsports allerdings nicht lösen. Ich bin dankbar dafür, dass ich im Sportgericht des DFB ein unabhängiges, vertraulich arbeitendes Gremium gefunden habe, in dem diese Umstände im Zusammenhang dargestellt und nachgeprüft wurden. Von solchen Gremien, die vertraulich arbeiten können, braucht der DFB mehr."