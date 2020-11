DFB-Präsident Fritz Keller nach Spanien-Klatsche: "Mannschaft kann an herbem Rückschlag wachsen"

DFB-Präsident Fritz Keller will den mit Joachim Löw eingeschlagenen Umbruchkurs der deutschen Nationalmannschaft auch nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien fortsetzen. Das erklärte der 63-Jährige am Mittwoch in einer Stellungnahme auf der Verbandsseite, in der er den Bundestrainer allerdings nicht namentlich erwähnte.

"Wir haben in Sevilla einen schwarzen Abend erlebt, der wehgetan hat. Den Zuschauern zu Hause, mir, dem Trainer, den Spielern. Ich war nach Abpfiff in der Kabine und habe die maßlose Enttäuschung aller gespürt. Aber auch den Willen, diesen Eindruck zu korrigieren“, äußerte Keller nach der Rückkehr aus Spanien.