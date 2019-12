DFB-Präsident Fritz Keller kündigt an: Tickets für Stehplätze bei Länderspiel gegen Italien

DFB-Präsident Fritz Keller hat für das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen Italien angekündigt, dass es Stehplätze zu einem günstigen Preis geben wird. Dies sagte der 62 Jahre alte Freiburger in einem Beitrag für den Kicker. "Denn Fußball ist für jeden da. Und muss für jeden erschwinglich sein", erklärte Keller. Der Deutsche Fußball-Bund nehme das Anliegen aus Fankreisen ernst und er sei der UEFA sehr dankbar, dass sie bei einem ersten Test mit Stehplätzen zugestimmt habe.