Designierter DFB-Präsident Fritz Keller traurig über Freiburg-Abschied: "Tut schon weh"

Fritz Keller will SC Freiburg auch als DFB-Präsident treu bleiben

Der Gastronom und Winzer hatte angekündigt, dass er sein Amt in Freiburg niederlegen werde. Eine Nachfolgeregelung in Freiburg steht noch nicht fest. Keller war 2010 als Nachfolger des verstorbenen Achim Stocker Vereinschef in Freiburg geworden. Nach dem Abpfiff hatte Keller jedem Betreuer auf der Bank des SC Freiburg die Hand gegeben und anschließend nochmal etwas wehmütig mit Händen in den Hüften ins Stadionrund geschaut.