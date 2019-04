Wer wird DFB-Präsident? Das sind die Favoriten

Vor gut drei Jahren war der Deutsche Fußball-Bund in der gleichen Situation. Ein Präsident (Wolfgang Niersbach) war zurückgetreten, als Zwischenlösung sprangen zwei Altgediente ein. Nun ist Reinhard Grindels Ägide nach der Affäre über intransparente Entlohnungen und eine Luxusuhr Geschichte, wieder müssen die Routiniers, die DFB-Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch, in die Bresche springen. Die Suche nach einem Grindel-Nachfolger ist nur eine ihrer Aufgaben.

So kommentiert die internationale Presse den Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel. ©

Wer folgt auf Grindel?

Gesucht wird jemand mit Integrität im Profi- und Amateurbereich. Auch deswegen fällt der Name Christoph Metzelder. Der Ex-Nationalspieler war auf höchstem fußballerischen Niveau unterwegs (Borussia Dortmund, Real Madrid, Schalke 04), verfügt als Geschäftsführer einer Sportmarketingagentur über wirtschaftliche Expertise und ist sozial engagiert und als Vorsitzender seines Heimatvereins TuS Haltern im Amateurbereich bestens beleumundet. Die Frage: Will der 38-Jährige ein Amt übernehmen, aus dem die vorherigen Inhaber im Büßergewand ausscheiden mussten?

Ein weiterer Prominenter auf der Liste ist Philipp Lahm, der jedoch als Chef des Organisationskomitees der EM 2024 gefordert ist. Der SPD-Ostbeauftragte Martin Dulig empfahl Matthias Sammer. „Es wäre an der Zeit, dass eine in Ost und West geachtete Persönlichkeit mit Sachverstand und Glaubwürdigkeit die Aufgabe in die Hand nimmt. Eine Person wie Matthias Sammer“, sagte Dulig dem SPORTBUZZER über den Berater von Borussia Dortmund.

Klar ist nur, dass Grindels Nachfolge, über die beim DFB-Bundestag am 27. September entschieden wird, unklar ist. So wird auch gemutmaßt, es könnte erstmals eine Präsidentin geben. Die ranghöchsten Frauen im DFB sind Hannelore Ratzeburg, Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, sowie die einflussreiche DFB-Direktorin Heike Ullrich.