DFB-Präsident Fritz Keller kritisiert Basel-Flug der Nationalmannschaft: "Deswegen habe ich mich geärgert"

DFB-Präsident Fritz Keller kann die Kritik am kurzen Flug der Nationalmannschaft von Stuttgart zum Nations-League-Spiel gegen die Schweiz nach Basel nachvollziehen. "Für alle Reiseziele, die ich in drei oder vier Stunden erreichen kann, nehme ich die Bahn" , sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Deswegen habe ich mich geärgert, dass die Nationalmannschaft für die Strecke von Stuttgart nach Basel ins Flugzeug gestiegen ist."

Dieses Beispiel zeige, dass im DFB noch nicht jeder die Dinge so mache und lebe, "wie ich sie mir als Präsident vorstelle", meinte er. Der 63-Jährige seht seit knapp einem Jahr an der DFB-Spitze. Der DFB-Tross war am 5. September nach dem Länderspiel gegen Spanien per Charterflug nach Basel gereist, statt die rund 260 Kilometer umweltfreundlicher auf Straße oder Schiene zurückzulegen. Dafür hatte es deutliche Kritik gegeben.