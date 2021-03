DFB-Präsident Keller nach Gespräch mit Popp und Schult: "Das ist nicht akzeptabel"

DFB-Präsident Fritz Keller hat anerkannt, dass Fußballerinnen in Deutschland "teilweise immer noch massiv strukturell benachteiligt" werden. Entsprechend zitiert wurde Keller in einer Mitteilung des DFB nach einem Gespräch mit den beiden Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Almuth Schult am Montag. Beide Fußballerinnen hatten zuletzt wie viele andere Kritik am Umgang mit dem Fehlverhalten von Gladbachs U23-Trainer Heiko Vogel geübt.

Vogel war nach einem Spiel gegenüber Schiedsrichterinnen ausfallend geworden und sollte daraufhin zur Strafe unter anderem sechs Trainingseinheiten von Frauen- oder Mädchenmannschaften leiten. Vogels Verhalten, das auch Gladbachs Manager Max Eberl "definitiv einen Fehler" nannte, ist in den Augen der Spielerinnen "weit mehr als unsportlich, sondern beleidigend und diskriminierend".