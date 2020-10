DFB-Präsident Keller über seinen Patenonkel Fritz Walter: Das können wir noch heute von ihm lernen

SPORTBUZZER: Herr Keller, wie war Ihr Patenonkel Fritz Walter als Mensch?

Fritz Keller (63): Fritz Walter hat etwas Besonderes an sich gehabt. Am Stammtisch in der Wirtschaft konnte gerade noch so ein Trubel herrschen, wenn er zur Tür hereinkam, herrschte augenblicklich Totenstille. Wie in der Kirche. So andächtig wurde er verehrt. Seine Ausstrahlung zog die Menschen in ihren Bann, obwohl er sich wie einer von ihnen verhielt und sich als einer von ihnen verstand. Jedem, der fragte, schenkte er ein Autogramm und ein Gespräch. Er hat für jeden ein gutes Wort übrig gehabt, war so geduldig und freundlich und nie abgehoben. Ob bei ihm zu Hause in Alsenborn oder in Oberbergen (Kellers Heimatort im Kaiserstuhl; Anm. d. Red.), wenn meine Mutter für ihn kochte: Aus jedem Gespräch mit Fritz Walter habe ich etwas mitgenommen. Seine sympathische, ehrliche und einfache Art hat mich tief beeindruckt und bis heute geprägt.