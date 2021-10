Präsidenten der Landesverbände einig: Künftiges DFB-Oberhaupt soll aus dem Amateurbereich kommen

„Jetzt einfach zu sagen, xy wird Präsident, bringt überhaupt nichts“, sagte Uwe Döring, Präsident des Verbandes Schleswig-Holstein nach der Tagung der 21 Landesverbände am Wochenende in Hamburg. „Wir haben uns konkret darüber unterhalten, welche Positionen zu besetzen sind und wie wir die Kandidatenfindung machen wollen. Wir haben nicht abgestimmt, aber uns dafür ausgesprochen, für das oberste Amt eine Repräsentantin oder einen Repräsentant aus dem Bereich der Amateure nominieren wollen.“

Darüber hinaus stimme man in dem Wunsch überein, "die künftige Rolle des DFB-Präsidenten zu präzisieren. Präsident oder Präsidentin sollen demnach als oberste Repräsentanz des DFB mit Richtlinienkompetenz ausgestattet sein", heißt es in der Mitteilung weiter. Dafür sei eine "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär oder der Generalsekretärin, dem höchsten Hauptamt im DFB" wichtig. Der Vorschlag der Landes-Präsidenten sei daher, dass das künftige DFB-Oberhaupt, die Person, die den Postens des Generalsekretärs übernehmen soll, selbst vorschlägt.

Bis zum DFB-Bundestag am 11. März 2022 muss eine Kandidatin oder ein Kandidat vorgeschlagen werden. Der DFB hatte in den vergangenen Jahren gleich mehrere Krisen erlebt. Nach dem Rücktritt von Keller führen derzeit Rainer Koch und Peter Peters den Verband interimsweise. Zuletzt hatte die Initiative "Fußball kann mehr" für Aufmerksamkeit gesorgt. Darin fordern die Initiatorinnen um Nationaltorhüterin Almuth Schult unter anderem eine Quote für Fußballverbände von mindestens 30 Prozent Frauen in Führungspositionen.