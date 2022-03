Peter Peters oder Bernd Neuendorf: Diese Baustellen muss der neue DFB-Präsident bewältigen

Der Ort ist historisch. Der 44. Ordentliche Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steigt in jenen Räumlichkeiten des heutigen World Conference Centers in Bonn, in denen am 1. Juli 1999 die letzte Sitzung des Deutschen Bundestags vor seinem Umzug nach Berlin stattfand. Der größte deutsche Einzelsportverband steckt in einer Dauerkrise, weshalb es erstmals in seiner 122-jährigen Geschichte zu einer Kampfabstimmung um den Präsidentenposten kommt. Anzeige

Die Kandidaten: Es stehen sich gegenüber Bernd Neuendorf, Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein, und Peter Peters, zuvor Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL) und lange Mitglied der Geschäftsführung beim FC Schalke 04. Weil sich die Regional- und Landesverbandspräsidenten für Neuendorf ausgesprochen haben, kann der 60-Jährige recht siegessicher sein. Der einstige Sprecher des SPD-Vorsitzenden Gerhard Schröder will als der nächste Quereinsteiger den Schleudersitz besetzen. Er gilt als integrer Charakter, ist öffentlich aber weitgehend unbekannt. Peters hat weder in den Verbänden noch im Verein fehlerlos gearbeitet. Zweifel am Format des 59-Jährigen für dieses Führungsamt sind nachvollziehbar.

Bei der Wahl geht es auch um die Zukunft von Interim Rainer Koch

Der Strippenzieher: Interimspräsident Rainer Koch schafft es, Präsidenten teils zu installieren, um sie (nach ihren Verfehlungen) wieder zu demontieren. Die Ex-Bosse Theo Zwanziger, Reinhard Grindel und Fritz Keller forderten eine Abkehr vom "System Koch", weil sie ihn als "Verursacher der Intrigen" (Grindel) und "Spaltpilz" (Keller) ansehen. Der Multifunktionär witterte Verschwörung – und will weitermachen. Der 63-Jährige ist beseelt von der Vorstellung, als deutscher Repräsentant im UEFA-Exekutivkomitee zur Euro 2024 in Deutschland in vorderer Reihe zu stehen. Koch würde unter Neuendorf im Präsidium und UEFA-Vertreter bleiben. Peters, der im Gegenzug im FIFA-Council sitzt, lehnt Koch rigoros ab.

Das Geld: Die Zeiten, in denen der DFB in Geld schwamm, sind vorbei. Für den DFB-Campus, in den bald die Verwaltung umzieht, reichen die vereinbarten 150 Millionen Euro nicht. "Der Prüfungsausschuss beobachtet seit Jahren mit großer Sorge die mittelfristige Finanzsituation des DFB, die eine besorgniserregende Entwicklung genommen hat", heißt es. Die Rücklagen des Verbandes betragen zwar noch knapp 100 Millionen Euro, aber der neue Präsident wird den Rotstift ansetzen müssen.

Frauen-Initiative ist vorerst gescheitert

Die Frauen: Die Initiative "Fußball kann mehr" um Katja Kraus hatte für eine Doppelspitze aus Mann und Frau plädiert. Dafür hätte es eine Satzungsänderung gebraucht, die der (männliche) Führungszirkel nicht wollte. Wegen fehlenden Reformwillens stellte die Initiative keine Kandidatin. Trotzdem werden mehr Frauen Verantwortung bekommen: Neuendorf hat Ex-Nationalstürmerin Celia Sasic als Präsidiumsmitglied für Diversität und Vielfalt in sein Schattenkabinett geholt, Peters hat für einen ähnlichen Posten die Sportwissenschaftlerin Silke Sinning in seinem Team.

Die Zukunft: Zahlreiche Affären und Grabenkämpfe haben Vertrauen zerstört. 8000 Personen bei der Befragung zum Amateurfußball-Barometer nannten als erste Erwartung an die Spitze "Glaubwürdigkeit und Transparenz". Ob dieser Wunsch nach diesem DFB-Bundestag in Erfüllung geht, erscheint doch sehr fraglich. Zu oft sind ähnliche Versprechungen von Spitzenfunktionären nicht erfüllt worden.

Amateurfußballer aufgepasst! #GABFAF verschenkt Trikots für mehr als 4000 Euro. Infos hier.