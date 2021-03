Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel in ZDF-Doku: Deshalb kam es zum Zerwürfnis mit Vize Rainer Koch 

Der frühere DFB-Präsident Reinhard Grindel hat eingeräumt, dass sein Verhältnis zum amtierenden Vizepräsidenten Rainer Koch schwer belastet war. Hintergrund war eine Erklärung von Grindel im Jahr 2017, dass es bei Verstößen durch Fans keine Kollektivstrafe mehr geben solle. Beide äußerten sich in einer am Samstagabend ausgestrahlten ZDF-Dokumentation, in der es um die Hintergründe für die massiven Schmähungen gegen Dietmar Hopp geht, den langjährigen Mäzen von Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim. Als Konsequenz waren die Fans von Borussia Dortmund vom DFB-Sportgericht im Februar 2020 für zwei Jahre für Gastspiele bei den Hoffenheimern ausgeschlossen worden - trotz Grindels vorheriger Erklärung.

