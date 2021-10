Tagung in Hamburg: Wie der DFB einen Präsidentschafts-Kandidaten und den Weg in die Zukunft sucht

Es gibt für die alte Funktionärsgarde des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) üblere Verpflichtungen als einen Wochenendtrip nach Hamburg. Doch für Hafenrundfahrt oder Elbphilharmonie haben die Chefs der 21 Landesverbände und die Führungsriege um die Interimspräsidenten Rainer Koch und Peter Peters sicher keine Zeit. Ihre dreitägige Zusammenkunft soll dazu dienen, Richtungsentscheidungen in Hinblick auf den DFB-Bundestag am 11. März auf den Weg zu bringen. Anzeige

Die Kardinalfrage ist, wer den Sportverband als Präsident in die Zukunft führen kann. Bis zum 11. Februar muss der nächste Anwärter vorgeschlagen werden. Was einen besseren Umgang miteinander angeht, wähnt sich Multifunktionär Koch weiter, als die Öffentlichkeit glaubt. Tatsächlich ist es länger her, dass man sich gegenseitig anschwärzte – und im schlimmsten Fall den anderen einen Nazi-Richter nannte. Über diese Entgleisung gegenüber Koch fiel Fritz Keller, der im Mai als vierter DFB-Chef in Folge vorzeitig zurücktrat.

Sequenzen seiner Fehde mit Koch und dem abgefundenen Generalsekretär Friedrich Curtius sollen filmreif gewesen sein. So viel Porzellan wie am Ende in der DFB-Zentrale in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise zerschlagen wurde, passen in keine Großküche, unkten Angestellte. Bis jetzt hat sich indes kein geeigneter Kandidat von außen aufgedrängt, der sieben Millionen Mitglieder und 24 .300 Vereine würdig vertreten kann, ohne sich zwischen Amateur- und Profilager zu zerreiben.

Die Lehre aus Kellers Scheitern muss lauten, dass die stark beschnittene Richtlinienkompetenz in diesem Geflecht auch nicht schützt. Es wird also erneut um passende Strukturen gehen, aber eben auch um die Eignung. Und nicht um das Geschlecht, wie Schatzmeister Stephan Osnabrügge anmerkte. Es sei zwar wünschenswert, die Repräsentanz von Frauen zu stärken, so der 50-Jährige, aber jemand, der den Verband gar nicht kenne, keine Anbindung habe, sei eben auch nicht der Richtige.

Und so hat der Männerbund der Landesfürsten einen aus den eigenen Reihen ausgeguckt: Vieles deutet darauf hin, dass sich das Hamburger Treffen auf Bernd Neuendorf als Präsidentschafts-Kandidaten einigt – auch um den Ambitionen von Peters einen Riegel vorzuschieben. Der Präsident des Landesverbands Mittelrhein gilt als integer, loyal, ruhig und verbindend. Der 60-Jährige hat als Staatssekretär im Ministerium für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen mit unterschiedlichen Interessengruppen zu tun gehabt. Er kenne sich in demokratischen und diplomatischen Prozessen aus, heißt es.