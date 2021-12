Bei kompletter Neuausrichtung: Ex-Nationalspielerin Steffi Jones erwägt Kandidatur als DFB-Präsidentin

Die frühere Nationalspielerin und Bundestrainerin Steffi Jones erwägt unter bestimmten Voraussetzungen eine Kandidatur als Präsidentin im Deutschen Fußball-Bund. "Wenn der DFB wirklich an einer Neuausrichtung interessiert ist, sich wirklich komplett von seinen Altlasten lösen und da eben was Neues aufbauen will, dann wäre ich gerne dabei. Dann könnte ich mir natürlich auch vorstellen, DFB-Präsidentin zu werden mit einem starken Team", sagte Jones der ARD Radio Recherche Sport.

Anzeige