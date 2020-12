Wackelt jetzt Präsident Fritz Keller? Weiter Unruhe beim DFB vor Gipfel am Freitag

Eigentlich schien sich der brisanteste Punkt der Tagesordnung für die am Freitag stattfindende Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) seit Montag erledigt zu haben. Da wurde nämlich in einer kurzen, aber intensiven Runde in der Verbandszentrale beschlossen, dass der Bundestrainer auch künftig weiterhin Joachim Löw heißt . Ruhe ist seitdem allerdings nicht eingekehrt im Frankfurter Stadtwald, im Gegenteil.

Dessen Schlingerkurs in wichtigen Angelegenheiten wird kritisch beäugt – und das ist noch sehr vorsichtig formuliert. Egal, ob in der Steueraffäre, im Machtkampf mit Generalsekretär Friedrich Curtius oder nun in der Causa Löw – der Freiburger Winzer machte keine glückliche Figur. Erst hüh, dann hott. Mal kumpelhaft, mal herrisch. Auf jeden Fall sehr sprunghaft ist Kellers bisheriges Wirken in seiner gut 14-mo­na­ti­gen Amtszeit. Und mächtige Gegenspieler hat er obendrein.