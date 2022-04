Nach Besuch im WM-Land: DFB-Boss Bernd Neuendorf kündigt Positionierung in Katar-Frage an

Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat eine weitere Positionierung des Deutschen Fußball-Bundes zur Menschenrechtsfrage in Katar angekündigt. "Ich habe schon vor meiner Wahl gesagt, dass ich die Vergabe kritisch sehe unter Menschenrechtsgesichtspunkten, unter Aspekten der Nachhaltigkeit", sagte Neuendorf (60) in einem Interview des ZDF-"Sportstudios" in Doha. Jetzt gehe es darum, "hier auch Gespräche zu führen mit Menschenrechtsorganisationen, auch mit der Botschaft und anderen Vertretern, die relevant sind in diesen Dingen".

Die Gespräche in Katar, wo am Donnerstag der FIFA-Kongress und am Freitag die Gruppenauslosung für die WM 2022 stattfanden, seien "mein erster Schritt", sagte Neuendorf. "Dass ich eine Fülle von Informationen sammle, dann wird man sicherlich auch zu einem Ergebnis kommen." Dann könne sich der Verband "seriös und gut positionieren". Neuendorf hatte bereits zu Beginn seines Aufenthalts in Katars betont, sich selbst einen Eindruck machen zu wollen. Einen Boykott des Turniers hatte der DFB-Boss in einem Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), ausgeschlossen.