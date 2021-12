DFB-Premiere und Verletzungsschock: Wolfsburgs Nmecha über sein bewegtes 2021

US-Torjäger Pepi will nach Wolfsburg: Jetzt hängt alles an Dallas

Ich fand mein 2:1 in der Champions League gegen Salzburg ganz gut. Das 2:2 in der Bundesliga in Bielefeld ebenfalls. Beide Treffer waren ähnlich, als ich von halbrechts im Strafraum abgeschlossen habe.

Das Jahr war ganz gut, ich kann aber noch besser werden. Denn ich habe ja nicht in allen Spielen von Anfang an gespielt. Mit meinem Jahr in Anderlecht war ich zufrieden – und hier bin ich es eigentlich auch. Leider hatten wir vor der Winterpause eine Phase, in der es nicht gut lief.

Sicher das gegen Portugal im Finale der U21-EM . Dadurch haben wir gewonnen – das Tor hat am meisten gebracht, finde ich. So ein Treffer sorgt für mehr Glücksgefühle als andere Tore.

Mit dem habe ich auch schon Tore erzielt (grinst), unter anderem ein schönes für Anderlecht gegen Genk. Da hab’ ich einen mit links ins rechte obere Eck reingepackt. Links ist also nicht mein Problem-Fuß, aber ich spiele meist über die rechte Seite – und so liegt der Ball halt häufiger auf meinem stärkeren rechten Fuß.

Das weiß ich nicht genau. Das war schon in der Jugend so. Da habe ich nach einigen Spielen gedacht: Heute warst du gut. Dann habe ich die Videos davon gesehen und habe feststellen müssen, dass es doch nicht so gut war. Und wenn ich dachte, das war heute aber so schlecht, dann war es nicht so schlecht.

2019 war das erste Mal, dass ich von zu Hause weggegangen bin. Ich war ganz allein in der Stadt und habe nur ganz wenig gespielt. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Meine Freunde waren nicht hier, nach dem Training bin ich nach Hause gefahren und habe mich vor den Fernseher gesetzt. Das ist auf Dauer ja auch nicht gesund... Und jetzt ist alles anders. Mein Bruder ist da, ich kenne ein paar Spots hier, wo ich hingehen kann, habe Freunde in der Stadt, mein Hund ist hier. Ich fühle mich einfach besser.

Ich war etwas frustriert, weil ich vorher nicht so viel hatte spielen dürfen. Dann habe ich drei gemacht und war ein bisschen gehypt, in dem Moment habe ich wohl ein bisschen zu viel geredet (lacht). Aber im Ernst: Im Fußball bekommt nicht jeder seine Chance. Man muss um diese Chance kämpfen – und dafür braucht man Selbstbewusstsein.

An wen denken Sie?

An Jadon Sancho, Phil Foden oder Brahim Diaz. Das war damals unsere Gruppe. Eine starke Gruppe, in der man sich durchsetzen musste. Das habe ich geschafft. Auch später, als ich dann bei City im Herrenbereich war, hatte ich nie das Gefühl, dass ich das Level da oben nicht erreichen kann.

In diesem Jahr haben Sie am 11. November beim 9:0 in der WM-Quali gegen Liechtenstein erstmals für Deutschland spielen dürfen. Zuvor hat Weltmeister und Bayern-Profi Thomas Müller über Sie gesagt: "Lukas ist jemand, der diesem Idealbild des Torjägers schon sehr nahekommt. Ich hoffe, dass er seinen Lauf, den er in Wolfsburg hat, jetzt auch in der Nationalmannschaft fortsetzen kann, wenn er die Chance bekommt." Was haben Sie damals gedacht?

Das war ein schönes Kompliment, aber im Fußball geht es am Ende nur darum, was man selbst leistet. Wenn es gut läuft, sagen alle dies und das über einen. Und wenn es gar nicht läuft, ist man plötzlich ein Nichts. Gleichwohl muss ich sagen: Wenn so etwas von einem wie Thomas Müller kommt, ist das schon etwas Besonderes. Er trifft ja gefühlt in jedem Spiel. Im Training war er gerade beim Abschluss immer der Beste. Er bleibt immer dran, ist konstant in seinen Leistungen.

Müller ist auch für den einen oder anderen Spruch bekannt…

…das stimmt. Neben dem Platz ist er immer sympathisch und lustig und keineswegs arrogant. Alle waren damals nett und korrekt zu mir. Ich möchte da nach der Verletzung auch im neuen Jahr wieder hin.