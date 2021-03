Bundestrainer erklärt Abschied: Die DFB-Pressekonferenz mit Löw, Keller und Bierhoff im Liveticker

Seit dem 12. Juli 2006 führt Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft als Bundestrainer - spätestens nach dem EM-Finale am 11. Juli wird seine Amtszeit enden. Am Donnerstag (13.30 Uhr) erklärt der 61-Jährige bei einer Pressekonferenz die Hintergründe seiner Rücktrittsankündigung . DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Direktor Oliver Bierhoff könnten erste Hinweise zur nicht einfachen Suche des Nachfolgers geben. Eine neue Situation für den Deutschen Fußball-Bund.

Hier die Pressekonferenz von Löw & Co. im Liveticker verfolgen:

Einigkeit herrscht mit Blick auf das Turnier und das angepeilte Ziel. Der Noch-Bundestrainer will nochmal alles geben. "Für die bevorstehende Europameisterschaft verspüre ich weiterhin den unbedingten Willen sowie große Energie und Ehrgeiz", so Löw. "Ich werde mein Bestes geben, unseren Fans bei diesem Turnier große Freude zu bereiten und erfolgreich zu sein. Ich weiß auch, dass dies für die gesamte Mannschaft gilt." Sein Weggefährte Bierhoff sagte: "Uns verbindet im Sommer weiterhin ein großes gemeinsames Ziel." Die Reaktion von Rudi Völler ("verdient Respekt") über Berti Vogts ("einer der größten Bundestrainer") und Jürgen Klinsmann ("größten Respekt") bis zu Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus („toller Schachzug“) machen deutlich: Löw wird in wenigen Monaten als ein Großer gehen, vielleicht sogar als Held.